Разглаживают морщинки и замедляют старение: какие витамины необходимы для здоровья кожи
Здоровая кожа нуждается в надлежащем уходе. И не только косметическом, важно позаботиться об регулярном поступлении витаминов, которые влияют на процессы восстановления клеток. Они способны разгладить морщины, замедлить старение и устранить сухость кожи.
О 5 витаминах, которые нужны для здоровья кожи, рассказали на странице Cosmy в Instagram.
Витамин А (ретинол)
Он ускоряет восстановление клеток, способствует регенерации тканей, обеспечивает упругость кожи и волос. При его дефиците кожа становится сухой, шорской, снижаются защитные свойства липидного барьера.
Ретинол условно можно называть "витамином для лица". Он широко используется в антивозрастных средствах. Производные ретинола хорошо зарекомендовали себя при лечении акне.
Витамин В (тиамин)
Этот витамин необходим для нормального функционирования нервной системы человека, которая тесно связана с состоянием кожи. Стресс нередко вызывает покраснение и сыпь.
Витамин В5 (пантенол)
Он известен как эффективное средство для заживления ран. Этот витамин необходим при следующих процессах:
- уменьшает воспаление
- стимулирует процессы регенерации
- лишает сухости
- помогает убрать отечность
Витамин В5 используется в средствах для заживления, в антивозрастной косметике и для лечения акне (в больших дозах).
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Пожалуй, самый популярный витамин в мире - и это заслуженно. Аскорбиновая кислота участвует в тысячах процессов в организме, а для кожи это вещество представляет особый интерес как антиоксидант и стимулятор выработки коллагена.
В этой роли, а также как отбеливающее вещество, он широко применяется в косметике.
Витамин Е (токоферол)
Это мощный антиоксидант. Он замедляет старение, разглаживает морщинки, питает кожу. Широко применяется в косметических средствах.
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