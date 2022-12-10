ROZETKA попередила про шахраїв: що відомо

Відомий український інтернет-магазин ROZETKA попередив про шахраїв. Зловмисники у соціальних мережах надсилають людям повідомлення та пропонують роботу.
Про це повідомили на офіційній сторінці ROZETKA у Facebook.
Нещодавно почастішали випадки, коли шахраї від імені ROZETKA пропонують роботу українцям через Telegram чи інші соціальні мережі.
Шахраї розсилають людям СМС з "актуальними" вакансіями.
"Хочемо застерегти вас від цієї небезпеки та повідомити, що ROZETKA шукає співробітників виключно через сайти пошуку роботи", - йдеться у повідомленні.
Щоб не натрапити на зловмисників, варто дотримуватись таких порад:
Найчастіше про брехню свідчать такі ознаки:
Важливо пам'ятати, що чесні роботодавці завжди говорять про себе відкрито та надають усю необхідну інформацію.
Раніше ми повідомляли, що шахраї обікрали українців на півмільйона гривень за допомогою популярної схеми.
Також українців попереджували про квартирних шахраїв, які обманюють під час оренди квартири.