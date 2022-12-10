ROZETKA попередила про шахраїв: що відомо

Як працює схема

Нещодавно почастішали випадки, коли шахраї від імені ROZETKA пропонують роботу українцям через Telegram чи інші соціальні мережі.

Шахраї розсилають людям СМС з "актуальними" вакансіями.

"Хочемо застерегти вас від цієї небезпеки та повідомити, що ROZETKA шукає співробітників виключно через сайти пошуку роботи", - йдеться у повідомленні.





ROZETKA повідомила про шахраїв (скрін)

Як не потрапити на шахраїв під час пошуку роботи

Щоб не натрапити на зловмисників, варто дотримуватись таких порад:

Почитайте відгуки про компанію та знайдіть її сайт;

Нікому не переказуйте гроші;

Нікому не надсилайте паспортні дані та код вашої банківської картки;

Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію.

Найчастіше про брехню свідчать такі ознаки:

Вкладіть 100 гривень і отримайте 500;

Надішліть 100 гривень, щоб отримати документи/матеріали;

Отримайте 100 гривень за 20 хвилин;

Можна працювати вдома за допомогою мобільного телефону і легко заробляти від 1000 гривень на день;

Хороший заробіток, пишіть в особисті (без номера телефону і назви організації).

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Важливо пам'ятати, що чесні роботодавці завжди говорять про себе відкрито та надають усю необхідну інформацію.