ROZETKA предупредила о мошенниках: что известно

Известный украинский интернет-магазин ROZETKA предупредил о мошенниках. Злоумышленники в социальных сетях посылают людям сообщения и предлагают работу.
Об этом сообщили на официальной странице ROZETKA в Facebook.
Недавно участились случаи, когда мошенники от имени ROZETKA предлагают работу украинцам через Telegram или другие социальные сети.
Мошенники рассылают людям СМС с "актуальными" вакансиями.
"Хотим обезопасить вас от этой опасности и сообщить, что ROZETKA ищет сотрудников исключительно через сайты поиска работы", - говорится в сообщении.
Чтобы не напасть злоумышленников, следует следовать следующим советам:
Чаще всего о лжи свидетельствуют следующие признаки:
Важно помнить, что честные работодатели всегда говорят о себе открыто и предоставляют всю необходимую информацию.
Ранее мы сообщали, что мошенники обворовали украинцев на полмиллиона гривен с помощью популярной схемы.
Также украинцев предупреждали о квартирных мошенниках, обманывающих во время аренды квартиры.