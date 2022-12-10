ROZETKA предупредила о мошенниках: что известно

Как работает схема

Недавно участились случаи, когда мошенники от имени ROZETKA предлагают работу украинцам через Telegram или другие социальные сети.

Мошенники рассылают людям СМС с "актуальными" вакансиями.

"Хотим обезопасить вас от этой опасности и сообщить, что ROZETKA ищет сотрудников исключительно через сайты поиска работы", - говорится в сообщении.





ROZETKA сообщила о мошенниках (скрин)

Как не попасть на мошенников во время поиска работы

Чтобы не напасть злоумышленников, следует следовать следующим советам:

Почитайте отзывы о компании и найдите ее сайт;

Никому не переводите деньги;

Никому не отправляйте паспортные данные и код вашей банковской карты;

Не регистрируйтесь на неизвестных сервисах и не проходите верификацию.

Чаще всего о лжи свидетельствуют следующие признаки:

Вложите 100 гривен и получите 500;

Отправьте 100 гривен, чтобы получить документы/материалы;

Получите 100 гривен за 20 минут;

Можно работать дома с помощью мобильного телефона и легко зарабатывать от 1000 гривен в день;

Хороший заработок пишите в личные (без номера телефона и названия организации).

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Важно помнить, что честные работодатели всегда говорят о себе открыто и предоставляют всю необходимую информацию.