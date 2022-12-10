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ROZETKA предупредила о мошенниках: что известно

ROZETKA предупредила о мошенниках (rozetka.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский интернет-магазин ROZETKA предупредил о мошенниках. Злоумышленники в социальных сетях посылают людям сообщения и предлагают работу.

Об этом сообщили на официальной странице ROZETKA в Facebook.

Как работает схема

Недавно участились случаи, когда мошенники от имени ROZETKA предлагают работу украинцам через Telegram или другие социальные сети.

Мошенники рассылают людям СМС с "актуальными" вакансиями.

"Хотим обезопасить вас от этой опасности и сообщить, что ROZETKA ищет сотрудников исключительно через сайты поиска работы", - говорится в сообщении.



ROZETKA сообщила о мошенниках (скрин)

Как не попасть на мошенников во время поиска работы

Чтобы не напасть злоумышленников, следует следовать следующим советам:

  • Почитайте отзывы о компании и найдите ее сайт;
  • Никому не переводите деньги;
  • Никому не отправляйте паспортные данные и код вашей банковской карты;
  • Не регистрируйтесь на неизвестных сервисах и не проходите верификацию.

Чаще всего о лжи свидетельствуют следующие признаки:

  • Вложите 100 гривен и получите 500;
  • Отправьте 100 гривен, чтобы получить документы/материалы;
  • Получите 100 гривен за 20 минут;
  • Можно работать дома с помощью мобильного телефона и легко зарабатывать от 1000 гривен в день;
  • Хороший заработок пишите в личные (без номера телефона и названия организации).
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Важно помнить, что честные работодатели всегда говорят о себе открыто и предоставляют всю необходимую информацию.

Ранее мы сообщали, что мошенники обворовали украинцев на полмиллиона гривен с помощью популярной схемы.

Также украинцев предупреждали о квартирных мошенниках, обманывающих во время аренды квартиры.

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