Розчарують фанатів: з'явилася інформація, якими будуть Apple Watch 2024 року

За даними Куо, наступний годинник не отримає дисплей типу Micro LED. Швидше за все, цю опцію Apple відкладе до пристрою 2025 року. Втім, аналітик не здивується, що використання матриць нового типу взагалі почнеться тільки в 2026 році.

Мін-Чі Куо також висловив сумніви щодо можливості включення неінвазивного глюкометра в майбутні моделі годинників. Згідно з його думкою, ця технологія Apple не буде готова щонайменше до 2024 року.

Аналітик Куо зауважив, що Apple Watch - це типовий приклад продукту, який здобув популярність завдяки перепозиціонуванню на ринку. Він акцентував увагу на тому, що в 2023 році обсяги постачань годинників Apple можуть зменшитися на 15% порівняно з попереднім роком і складуть не більше 38 мільйонів пристроїв. Це означає, що у випадку подальшого зменшення постачань у 2024 році, компанії Apple доведеться знову переосмислити стратегію для пристрою. Однак для досягнення цієї мети їй потрібно буде пропонувати інноваційні функції.