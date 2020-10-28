У Рівному на жінку з балкона впав диван: хтось виносив сміття

Житловий будинок (фото: pixabay.com)

Жінку травмував диван, який впав з третього поверху

В Рівному на місцеву мешканку з балкона третього поверху впав диван. Жінка встигла ухилитися через крик перехожого "Не кидай". Проте, повністю уникнути контакту з домашніми меблями не вдалося.

Ірину Теслюк диван вдарив у плече. При цьому коли вона впала, то сильно підвернула ногу. У жінки пошкодження зв'язок лівого гомілковостопного суглоба. Інцидент стався вранці, коли вона йшла на роботу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Винуватці, які скинули диван, розповіли, що зробили це, тому що їм було лінь і важко тягнути диван по сходовій клітці.

У поліції розповіли, що 50-річний чоловік разом зі своїми товаришами розібрали диван і вирішили викинути частину з вікна третього поверху для того, щоб не нести її вниз.

Сусіди чоловіка, який викинув меблі, кажуть, що Ірина повинна була сама дивитися куди йде, і взагалі, мовляв, нема чого ходити чужими дворами.

В Рівному на жінку впав діва (відео: YouTube)

Місцевий житель Сергій розповів, що в їхньому районі завжди потрібно бути уважним, оскільки люди часто викидають з вікон то сміття, то килимки витрушують на голову.

Наразі слідчі з'ясовують, чи є за що карати власника дивану. При цьому юристи радять звертатися в суд на відшкодування морального і матеріального збитку.

Ірина зараз перебуває на лікарняному і їй потрібно до двох тижнів, щоб зв'язки зажили.

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