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Под Ровно утонул 15-летний пластун из Львова: все подробности

STYLERЖизнь    22.08.2019 - 15:26
Под Ровно утонул 15-летний пластун из Львова: все подробности
Фото: Андрей Федчишин (facebook.com/PlastUA)

Несчастный случай произошел на пластовой встрече

В Ровенской области утонул молодой пластун изо Львова Андрей Федчишин. Трагедия произошла в водоеме, недалеко от пластовой встречи, передает на своей странице в Facebook "Пласт - украинский скаутинг". Свои соболезнования о трагическом происшествии высказали организаторы этой встречи.

Смерть парня случилась после того, как он с товарищами решил поплавать в за километр от территории съезда вне его программы.

"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы установить все обстоятельства этого несчастного случая", - написали на странице.

Отметим, что Андрей Федчишин пришел в Пласт с 2014 года.Он находился во Львове в 111 шалаше имени Романа Мстиславича, в котором занимал должность куренного. Андрей был участником многих всеукраинских лагерей и получил самый высокий юношеский степень пластуна-скоба.

Под Ровно утонул 15-летний пластун из Львова: все подробностиПод Ровно утонул 15-летний пластун из Львова: все подробностиСкриншот поста (facebook.com/PlastUA)

Пользователи сети выражают свои соболезнования родным Андрея и пишут грустные комментарии, в которых содержится боль от утраты парня.

Под Ровно утонул 15-летний пластун из Львова: все подробностиСкриншот комментариев (facebook.com/PlastUA)

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