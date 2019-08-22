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Під Рівне втопився 15-річний пластун зі Львова: усі подробиці

STYLERЖиття    22.08.2019 - 15:26
Під Рівне втопився 15-річний пластун зі Львова: усі подробиці
Фото: Андрій Федчишин (facebook.com/PlastUA)

Нещасний випадок стався на пластовій зустрічі

У Рівненській області втопився молодий пластун зі Львова Андрій Федчишин. Трагедія сталася у водоймі, недалеко від пластової зустрічі, повідомляє на своїй сторінці у Facebook "Пласт - український скаутинг". Свої співчуття про трагічну подію висловили організатори цієї зустрічі.

Смерть хлопця сталася після того, як він з товаришами вирішив поплавати за кілометр від території з'їзду поза його програми.

"Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, щоб встановити всі обставини цього нещасного випадку", - написали на сторінці.

Відзначимо, що Андрій Федчишин прийшов в Пласт з 2014 року. Він перебував у Львові в 111 курені імені Романа Мстиславича, в якому займав посаду курінного. Андрій був учасником багатьох всеукраїнських таборів і отримав найвищий юнацький ступінь пластуна-скоба.

Під Рівне втопився 15-річний пластун зі Львова: усі подробиціПід Рівне втопився 15-річний пластун зі Львова: усі подробиціСкріншот поста (facebook.com/PlastUA)

Користувачі мережі висловлюють свої співчуття рідним Андрія і пишуть сумні коментарі, у яких міститься біль від втрати хлопця.

Під Рівне втопився 15-річний пластун зі Львова: усі подробиціСкріншот коментарів (facebook.com/PlastUA)

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