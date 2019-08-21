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Долго боролась за жизнь: коллеги рассказали о последних днях легендарной Назаровой

STYLERПерсоны    21.08.2019 - 14:47
Долго боролась за жизнь: коллеги рассказали о последних днях легендарной Назаровой
Александра Назарова (Фото: 1tv.ru)

Актрису Александру Назарову называли "теле-бабушкой"

Советская и российская актриса Александра Назарова скончалась в больнице в Москве (РФ), где находилась с июня. Звезда популярных сериалов "Моя прекрасная няня", "Бригада", "Глухарь" и многих других фильмов встретила там 17 июля свой 79-й день рождения. 20 августа вечером ее сердце остановилось.

Как рассказали в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, у Назаровой были проблемы с легкими, и актриса даже впадала в кому, передает RenTV.

По словам ее коллеги, заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, актриса все это время боролась за жизнь, но состояние здоровья ухудшалось.

Долго боролась за жизнь: коллеги рассказали о последних днях легендарной Назаровой

Александра Назарова (Фото: 1tv.ru)

"У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала", - говорит она

Отмечается, что легеднарной актрисе Назаровой, которую также часто называли теле-бабушкой, в больнице сделали трахеостомию, но после операции у нее стали отказывать другие органы.

Как говорится в официальном заключении, Александра Ивановна Назарова скончалась от полиорганной недостаточности.

Как сообщают росСМИ, все наследство акриса оставила своей десятилетней внучке Александре, которая жила под ее опекой после смерти единственного сына Назаровой Дмитрия (1970-2011).

Долго боролась за жизнь: коллеги рассказали о последних днях легендарной Назаровой

Александра Назарова (Фото: 1tv.ru)

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Санкт-Петербурге в актерской семье. Ее отец Иван Назаров был заслуженным артистом РСФСР, а мама Александра Матвеева - актрисой.

Александра Назарова в роли Бабы Нади в сериале "Моя прекрасная няня" (Видео: youtube.com)

Впервые Назарова исполнила роль в театре, когда ей было 6 лет. Она училась в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского и играла в Центральном детском театре. С 1965 года и до последнего дня жизни Александра Назарова работала в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Всего снялась более чем в 90 фильмах и телесериалах, дублировала иностранные фильмы, озвучивала мультфильмы и даже компьютерные игры.

Снялась в таких известных картинах, как "Земля моего детства", "Любовь с привилегиями", "Мария Магдалена", "Принцесса на бобах", "Граница. Таежный роман", "Бригада", "Возвращение Мухтара", "Прощайте, доктор Фрейд", "Ночной дозор", "Громовы", "Глухарь". Особую популярность ей принесла роль Надежды Михайловны в сериале "Моя прекрасная няня".

Долго боролась за жизнь: коллеги рассказали о последних днях легендарной Назаровой

Александра Назарова (Фото: ermolova.ru)

Как сообщалось ранее, недавно скончался известный мультипликатор, который создал Кролика Роджера.

А также иыписали о том, что на прошлой неделе умер известный голливудский актер Питер Фонда.

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