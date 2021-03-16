В Ровно турнир ММА закончился массовой дракой: досталось даже девушке

По словам очевидцев, около 50 мужчин набросились на 2 парней. Кроме того, пострадала и девушка, которая пыталась разнять драку.

В полиции говорят, что кроме сообщений о событии, никаких заявлений к ним от потерпевших или участников драки не поступало.

Организатор боев Богдан Романович информацию о массовой драке подтвердил, но отметил, что конфликт начался не из-за поединка или решения судей.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.