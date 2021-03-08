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В центре Киева произошла жесткая драка: несколько человек били одного

Новина українською → Киев, Понедельник 08 марта 2021 09:16
В центре Киева произошла жесткая драка: несколько человек били одного В Киеве произошла драка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве возле метро "Лыбедская" произошла драка. Несколько человек били одного.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

В результате избиения мужчина потерял сознание. На место ЧП приехала полиция, но он отказался от претензий к обидчикам.

"После отключки пострадавший пролежал минут 10, потом его привели в чувства прохожие, которые подбежали (кстати, в "скорую" свидетельница не дозвонилась", - сказано в сообщении.

Полиция уехала с места драки, а нападавшие убежали.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы отреагировали на произошедшее.

  • А вдруг у него побои средней тяжести? Тогда уже к нападавшим претензии должны быть со стороны государства...
  • Как подлые шакалы только стаей могут нападать, пожалуй, по одному тише воды и ниже травы !!!! Бумеранг еще никто не отменял.
  • Лежачего ногами в голову...ну такое.
  • Может карманника поймали, или автовора.

Как мы писали ранее, в Кривом Роге, где недавно школьницы жестоко избили девушку, опять подростки устроили массовую драку.

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