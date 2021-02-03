В Киеве на мосту "Метро" водители и пассажиры устроили массовую драку прямо под камерами (видео)

В Киеве произошла массовая драка между водителями и пассажирами (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на мосту "Метро" произошла драка, которую устроили водители трех автомобилей. Мужчины выясняли отношения при помощи кулаков, пинков и дубинки прямо под камерой видеонаблюдения.

В результате инцидента одному из участников конфликта потребовалась помощь медиков, а двоих нападавших задержали правоохранители. Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"Копов" на место происшествия вызвал очевидец. Он рассказал, что стал свидетелем избиения водителя, на которого напала компания мужчин. На вызов прибыли полицейские как с правого, так и с левого берегов столицы.

Выяснилось, что на дороге легковушку Renault "подрезало" такси, из которого вышли трое мужчин и стали пытаться вытащить из авто водителя заблокированного авто, бить мужчину за рулем. Вскоре подъехала еще одна машина, водитель которой подключился к конфликту. Завязалась жестокая драка, в которую были вовлечены пассажиры и водители обеих машин, в том числе и женщины.

Как объяснил патрульным потерпевший водитель Renault, на дороге во время движения возник конфликт с другим водителем.

"Его автомобиль заблокировали, а после из другого автомобиля для Renault подошел незнакомец, открыл водительскую дверь и нанес ему несколько ударов. Во время происшествия в салоне кроме него находились жена, сестра и младенец", - говорится в сообщении.

Видео побоища можно посмотреть по этой ссылке.

После драки зачинщики просто сели в такси и уехали с места, а мужчине понадобилась помощь врачей.

Инспекторы узнали приметы нападавших и марку автомобиля, и вскоре на мосту "Метро" обнаружили и задержали двух мужчин, которые подпадали под описание. Те не отрицали участия в конфликте.

Ранее сообщалось, что в январе в Киеве посреди улицы произошла массовая драка - при конфликте возле одного из супермаркетов на Березняках даже водители выбегали из авто.

Также мы писали о том, что недавно под Киевом произошло побоище из-за маски.