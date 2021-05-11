Под Ровно сторонники УПЦ МП устроили драку с прихожанами ПЦУ: пострадали 24 человека

В полиции рассказали, что конфликт произошел из-за того, что ПЦУ проводила литургию и это не понравилось сторонникам УПЦ МП.

"Пришли сторонники Московского патриархата, которые помешали богослужению. Нам пришлось закрыться в церкви. Многие кричали, матерились, обзывали", - рассказал священник ПЦУ отец Виктор.

По словам прихожан УПЦ МП, столкновения спровоцировали сторонники ПЦУ, когда зашли в храм без разрешения.

На место инцидента приехали две машины скорой помощи и люди к ним выстроились в очередь. Врачи были шокированы, они говорят, что прежде никогда не видели такой потасовки возле церкви.

По словам ПЦУ, конфликты в Заболотье начались еще в 2019 году. Именно тогда к ним перешло большинство верующих. В УПЦ МП не соглашаются с таким решением, хотят подать в суд, чтобы голосование признали недействительным. Также они предлагают ПЦУ построить свою церковь.

Полиция закрыла храм и сейчас ищет виновных. За хулиганство и самоуправство им грозит до 4 лет лишения свободы.

Под Ровно сторонники УПЦ МП устроили драку с прихожанами ПЦУ (видео: tsn.ua)