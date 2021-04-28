Епифаний жестко прошелся по УПЦ МП: ни разу не назвали Россию агрессором

Украинская православная церковь (Московского патриархата), батюшки которой недавно разбежались от проповеди священника ПЦУ , до сих пор отрицает военную агрессию со стороны России.

Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода" .

"Понятно, что есть украинская, признанная, поместная церковь Украины, а есть церковь, центр которой находится в стране агрессора. Скажите, на кого эта церковь будет работать? Они только называют себя "Украинской православной церковью". Но это на самом деле не так. Они являются неотъемлемой частью РПЦ. И если руководящий центр находится в Москве, то к кому они будут прислушиваться и чьи указания они будут выполнять?" - сказал митрополит.

Также он напомнил, что представители УПЦ МП до сих пор называют войну на востоке Украины "гражданской войной".

"Они ни разу не назвали Россию агрессором", - подчеркнул Епифаний.

При этом, напомнил он, в начале российско-украинской войны священники УПЦ МП даже отказывались хоронить наших воинов и лишь недавно начали соглашаться отпевать героев.

Глава ПЦУ также отметил, что сейчас РФ в лице Путина пытается внести в украинское общество вирус страха, который разрушает общество изнутри. С этим удачно борются в том числе наши капелланы.