Епифаний жестко прошелся по УПЦ МП: ни разу не назвали Россию агрессором
Украинская православная церковь (Московского патриархата), батюшки которой недавно разбежались от проповеди священника ПЦУ, до сих пор отрицает военную агрессию со стороны России.
Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".
"Понятно, что есть украинская, признанная, поместная церковь Украины, а есть церковь, центр которой находится в стране агрессора. Скажите, на кого эта церковь будет работать? Они только называют себя "Украинской православной церковью". Но это на самом деле не так. Они являются неотъемлемой частью РПЦ. И если руководящий центр находится в Москве, то к кому они будут прислушиваться и чьи указания они будут выполнять?" - сказал митрополит.
Также он напомнил, что представители УПЦ МП до сих пор называют войну на востоке Украины "гражданской войной".
"Они ни разу не назвали Россию агрессором", - подчеркнул Епифаний.
При этом, напомнил он, в начале российско-украинской войны священники УПЦ МП даже отказывались хоронить наших воинов и лишь недавно начали соглашаться отпевать героев.
Глава ПЦУ также отметил, что сейчас РФ в лице Путина пытается внести в украинское общество вирус страха, который разрушает общество изнутри. С этим удачно борются в том числе наши капелланы.
"Капелланы ПЦУ сейчас играют очень важную роль по духовной поддержке наших военнослужащих. Потому Российская Федерация пытается внести этот вирус страха не только в украинском обществе, но и среди военнослужащих. И сейчас мы призваны еще более духовно поддержать наших украинских воинов перед угрозой этой российской агрессии", - подытожил Епифаний.
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