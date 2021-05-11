Під Рівним прихильники УПЦ МП влаштували бійку з парафіянами ПЦУ: постраждали 24 людини

У селі Заболоття Рівненської області відбулися сутички між прихильниками Української Православної Церкви Московського патріархату і Православної Церкви України, в результаті чого постраждало 24 людини.
Про це повідомляє ТСН.
У поліції розповіли, що конфлікт стався через те, що ПЦУ проводила літургію і це не сподобалося прихильникам УПЦ МП.
"Прийшли прихильники Московського патріархату, які завадили богослужінню. Нам довелося закритися в церкві. Багато кричали, матюкалися, обзивали", - розповів священник ПЦУ отець Віктор.
За словами парафіян УПЦ МП, сутички спровокували прихильники ПЦУ, коли зайшли в храм без дозволу.
На місце інциденту приїхали дві машини швидкої допомоги і люди до них вишикувалися в чергу. Лікарі були шоковані, вони кажуть, що раніше ніколи не бачили такої бійки біля церкви.
За словами ПЦУ, конфлікти в Заболотті почалися ще у 2019 році. Саме тоді до них перейшла більшість вірян. В УПЦ МП не погоджуються з таким рішенням, хочуть подати до суду, щоб голосування визнали недійсним. Також вони пропонують ПЦУ побудувати свою церкву.
Поліція закрила храм і зараз шукає винних. За хуліганство і самоуправство їм загрожує до 4 років позбавлення волі.
Під Рівним прихильники УПЦ МП влаштували бійку з парафіянами ПЦУ (відео: tsn.ua)
Нагадаємо, Епіфаній жорстко пройшовся по УПЦ МП. За його словами, українська православна церква Московського патріархату досі заперечує військову агресію з боку Росії.
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