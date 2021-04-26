В Киеве пьяный священник устроил дебош: кем он оказался на самом деле

В Киеве заметили пьяного священника, который разгуливал в центре города в неадекватном состоянии.

Об этом сообщили в Telegram-канале " Украина в шоке".

Служитель церкви бросался на людей. Немного позже его задержала полиция за распитие спиртных напитков в общественном месте. Священник был замечен на Подоле.

На вопрос "С какой вы патриархата?" мужчина показывал средний палец.

В Киеве заметили пьяного священника

В комментариях украинцы возмутились инцидентом, но некоторые написали, что это просто актер в рясе священника.

Истинное лицо религии.

Батюшка ,а можно ли пить водку в строгий пост? Вкушай сын мой, но без радости.

Та это не священник. Под видом священника ходит и деньги на храм типо собирает. Но напился и вштырило.

Это актер из Oдесы, развели панику.

Как сообщает издание "Сегодня", оказалось, что нарушитель с Сумской области. Что он делает в Киеве - пока неизвестно. Еще утром священнослужителя видели в "Сильпо" на Контрактовой площади – он сидел как бездомный в тепловом тамбуре между дверями супермаркета.