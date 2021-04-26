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В Киеве пьяный священник устроил дебош: кем он оказался на самом деле

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 08:59
В Киеве пьяный священник устроил дебош: кем он оказался на самом деле В Киеве заметили неадекватного священника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве заметили пьяного священника, который разгуливал в центре города в неадекватном состоянии.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина в шоке".

Служитель церкви бросался на людей. Немного позже его задержала полиция за распитие спиртных напитков в общественном месте. Священник был замечен на Подоле.

На вопрос "С какой вы патриархата?" мужчина показывал средний палец.

В Киеве заметили пьяного священника

В комментариях украинцы возмутились инцидентом, но некоторые написали, что это просто актер в рясе священника.

  • Истинное лицо религии.
  • Батюшка ,а можно ли пить водку в строгий пост? Вкушай сын мой, но без радости.
  • Та это не священник. Под видом священника ходит и деньги на храм типо собирает. Но напился и вштырило.
  • Это актер из Oдесы, развели панику.

Как сообщает издание "Сегодня", оказалось, что нарушитель с Сумской области. Что он делает в Киеве - пока неизвестно. Еще утром священнослужителя видели в "Сильпо" на Контрактовой площади – он сидел как бездомный в тепловом тамбуре между дверями супермаркета.

Как мы ранее писали, священник ПЦУ рассказал, в какую дату должны праздновать Пасху православные и католики.

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