В Киеве пьяный священник устроил дебош: кем он оказался на самом деле
В Киеве заметили пьяного священника, который разгуливал в центре города в неадекватном состоянии.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина в шоке".
Служитель церкви бросался на людей. Немного позже его задержала полиция за распитие спиртных напитков в общественном месте. Священник был замечен на Подоле.
На вопрос "С какой вы патриархата?" мужчина показывал средний палец.
В Киеве заметили пьяного священника
В комментариях украинцы возмутились инцидентом, но некоторые написали, что это просто актер в рясе священника.
- Истинное лицо религии.
- Батюшка ,а можно ли пить водку в строгий пост? Вкушай сын мой, но без радости.
- Та это не священник. Под видом священника ходит и деньги на храм типо собирает. Но напился и вштырило.
- Это актер из Oдесы, развели панику.
Как сообщает издание "Сегодня", оказалось, что нарушитель с Сумской области. Что он делает в Киеве - пока неизвестно. Еще утром священнослужителя видели в "Сильпо" на Контрактовой площади – он сидел как бездомный в тепловом тамбуре между дверями супермаркета.
Как мы ранее писали, священник ПЦУ рассказал, в какую дату должны праздновать Пасху православные и католики.