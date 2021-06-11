Под Ровно школьницы оригинально отпраздновали завершение обучения: в сети видео стало популярным

На видео можно увидеть, как школьницы пришли на берег местного водоема, и по очереди начали прыгать в реку. Так они решили отпраздновать окончание школы.

Кроме того, девушки были одеты в школьную форму, а на головах у них банты.

Видео стало популярным в сетях Tik Tok и Instagram.

В комментариях пользователи пишут, что раньше школьники прыгали в фонтан. Теперь же все изменилось, и девушки прыгают в реку. Кроме того, выпускников хвалят за их оригинальность.