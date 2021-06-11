Під Рівним школярки оригінально відсвяткували завершення навчання: у мережі відео стало популярним

У селі Борове місцеві школярки оригінально відсвяткували випускний. Вони стрибнули у воду в шкільній формі та із бантами на голові.
Про це повідомили на Instagram-сторінці rivne_1283.
На відео можна побачити, як школярки прийшли на берег місцевої водойми, і по черзі почали стрибати у річку. Так вони вирішили відсвяткувати закінчення школи.
Окрім того, дівчата були вдягнені в шкільну форму, а на головах у них банти.
Відео стало популярним у мережах Tik Tok та Instagram.
У коментарях користувачі пишуть, що раніше школярі стрибали у фонтан. Тепер же усе змінилось, і дівчата стрибають в річку. Окрім того, випускників хвалять за їх оригінальність.
Раніше ми повідомляли, що у школах Києва прозвучали останні дзвоники.
Також не всі українські школярі підуть на канікули, а деяким навчання продовжили.