В Ровно ребенок лишился пальца после катания на горке: "сколько же можно терпеть?"

В Ровно на детской площадке мальчик лишился пальца после катания на горке, которую давно должны были отремонтировать. Инцидент произошел в парке на Грабнике и малыша увезли в больницу, где провели срочную операцию.
Об этом написала на Facebook председатель ОО "Ангелы жизни" Лиана Диновская.
Как рассказала Диновская, горка давно подлежит ремонту, но соответствующие службы ограничились заклеиванием дырки скотчем.
"Удивлению нет предела. Оказывается, ремонт - это заклеить дыры скотчем. Сколько же можно терпеть такой беспредел, кто проверял качество той горки? Считаю, такую халатность нельзя игнорировать. И вообще не уверена, что целостно всю площадку можно вводить в эксплуатацию, там на каждом шагу опасность", — написала Диновская.
Как рассказала в комментарии "Суспільному" главный врач областной детской больницы Любовь Филик, пострадавшего двухлетнего ребенка госпитализировали в травматологическое отделение вечером в пятницу, 21 мая. У него была травматическая ампутация части фаланги. Ребенку сделали операцию и в понедельник, 24 мая и выписали на амбулаторное лечение домой.
Стоит отметить, что площадку запустили в эксплуатацию в декабре 2019 года, она была создана на средства Общественного бюджета, но на баланс города ее до сих пор не поставили. Производитель горки пообещал в ближайшее время все исправить.
Как сообщали ранее, под Ровно третьеклассница подрезала мужа, который бил ее маму.
Также напомним, под Ровно 4-летний мальчик наглотался бабушкиных таблеток и попал в реанимацию.