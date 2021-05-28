В Ровно ребенок лишился пальца после катания на горке: "сколько же можно терпеть?"

Как рассказала Диновская, горка давно подлежит ремонту, но соответствующие службы ограничились заклеиванием дырки скотчем.

"Удивлению нет предела. Оказывается, ремонт - это заклеить дыры скотчем. Сколько же можно терпеть такой беспредел, кто проверял качество той горки? Считаю, такую халатность нельзя игнорировать. И вообще не уверена, что целостно всю площадку можно вводить в эксплуатацию, там на каждом шагу опасность", — написала Диновская.

Как рассказала в комментарии "Суспільному" главный врач областной детской больницы Любовь Филик, пострадавшего двухлетнего ребенка госпитализировали в травматологическое отделение вечером в пятницу, 21 мая. У него была травматическая ампутация части фаланги. Ребенку сделали операцию и в понедельник, 24 мая и выписали на амбулаторное лечение домой.

Стоит отметить, что площадку запустили в эксплуатацию в декабре 2019 года, она была создана на средства Общественного бюджета, но на баланс города ее до сих пор не поставили. Производитель горки пообещал в ближайшее время все исправить.

Фото: В Ровно ребенок лишился пальца из-за горки (facebook / Лиана Диновская)