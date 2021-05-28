У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: "скільки ж можна терпіти?"

У Рівному на дитячій гірці хлопчик залишився без пальця після катання на гірці, яку давно мали відремонтувати. Інцидент трапився у парку на Грабніку і малюка відвезли до лікарні, де провели термінову операцію.
Про це написала у Facebook голова ГО "Ангели Життя" Ліана Диновська.
Як розповіла Диновська, гірка вже давно підлягає ремонту, але відповідні служби обмежились заклеюванням дірки скотчем.
"Здивуванню немає меж. Виявляється, ремонт - це заклеїти діри скотчем. Скільки ж можна терпіти таке свавілля, хто перевіряв якість тої гірки? Вважаю, таку халатність не можна ігнорувати. І взагалі не впевнена, що цілісно весь майданчик можна вводити в експлуатацію, там на кожному кроці небезпека", - написала Диновська.
Як розповіла в коментарі для "Суспільному" головний лікар обласної дитячої лікарні Любов Філик постраждалого дворічного хлопчика госпіталізували у травматологічне відділення ввечері у п'ятницю, 21 травня. У нього була травматична ампутація частини фаланги. Дитині зробили операцію та в понеділок, 24 травня та виписали на амбулаторне лікування додому.
Варто відзначити, що майданчик запустили в експлуатацію у грудні 2019 року, він був створений за кошти Громадського бюджету, але на баланс міста її досі не поставили. Виробник гірки пообіцяв найближчим часом все виправити.
Як повідомляли раніше, під Рівним третьокласниця підрізала чоловіка, який бив її маму.
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