У Рівному дитина залишилася без пальця після катання на горці: "скільки ж можна терпіти?"

Як розповіла Диновська, гірка вже давно підлягає ремонту, але відповідні служби обмежились заклеюванням дірки скотчем.

"Здивуванню немає меж. Виявляється, ремонт - це заклеїти діри скотчем. Скільки ж можна терпіти таке свавілля, хто перевіряв якість тої гірки? Вважаю, таку халатність не можна ігнорувати. І взагалі не впевнена, що цілісно весь майданчик можна вводити в експлуатацію, там на кожному кроці небезпека", - написала Диновська.

Як розповіла в коментарі для "Суспільному" головний лікар обласної дитячої лікарні Любов Філик постраждалого дворічного хлопчика госпіталізували у травматологічне відділення ввечері у п'ятницю, 21 травня. У нього була травматична ампутація частини фаланги. Дитині зробили операцію та в понеділок, 24 травня та виписали на амбулаторне лікування додому.

Варто відзначити, що майданчик запустили в експлуатацію у грудні 2019 року, він був створений за кошти Громадського бюджету, але на баланс міста її досі не поставили. Виробник гірки пообіцяв найближчим часом все виправити.

Фото: В Рівному дитина залишилася без пальця через гірку (facebook/Ліана Диновська)