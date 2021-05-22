Наглотался бабушкиных таблеток: под Ровно 4-летний мальчик попал в реанимацию

В городе Костополь под Ровно 4-летний мальчик наглотался бабушкиных таблеток и попал в реанимацию.

Так, событие произошло в субботу, 22 мая. Мать мальчика около половины девятого утра обратилась к медикам и объяснила, что ее 4-летний сын нашел бабушкины таблетки Клофелин и съел их.

На место происшествия сразу прибыла "скорая".

Мальчику в первую очередь промыли желудок. Сначала состояние ребенка было удовлетворительным, однако во время транспортировки в Ровно резко ухудшилось.

"Во время транспортировки состояние ребенка ухудшилось: общая слабость, сонливость, замедленный пульс, ребенок перестал реагировать на вопросы", - говорится в сообщении.

Ребенок сейчас находится в реанимации.

Об инциденте сообщили в полицию.