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В Ровно подросток устроил дикую "сцену" в полицейском участке: чем это закончилось (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Ровно подростки отличились странным поведением в отделении полиции, куда попали после совершения правонарушения. Парни нецензурно выражались в адрес правоохранителей, вели себя вызывающе, и снимали свои действия на видео.

Соответствующий ролик опубликован на Facebook-странице "Вартові еспресо".

На кадрах видно, как один из парней, вероятно находясь в состоянии опьянения, кривляется перед полицейским, рассказывает матерные "стишки" на камеру своего товарища, называет правоохранителей "пи***асами", нагло мешает "копу", который в это время составлял админпротокол на парней.

Видео такой "сцены" доступно для просмотра по этой ссылке (осторожно, звучит нецензурная брань!)

Такое поведение школьников вызвало в сети массу возмущения. Пользователи сети раскритиковали не только самих парней, но и их родителей, упрекнув в плохом воспитании.

Уже на следующий день появилось новое видео, на котором "герой" прошлых кадров в этот раз приносил правоохранителям свои извинения за выходку. Причем школьник умудрился отличиться даже тут.

Ролик с раскаянием, которое превратилось чуть ли не в фарс, можно посмотреть по ссылке (предупреждаем, присутствует нецензурная лексика!)

"Я извиняюсь перед полицейскими. Они не являются пи***асами. Они являются полицейскими, защищают нас. Извините меня, пожалуйста. Я больше так не буду", - произнес школьник.

Ранее мы писали о том, что недавно в метро Киева произошел "дикий" инцидент с пассажиром.

Напомним также, что недавно в Николаеве подростки гоняли на самокатах на плитах Вечного огня, а прохожие не реагировали.

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Новости Украины Ровнополицияинцидентпарень
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