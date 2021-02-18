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У Рівному підліток влаштував дику "сцену" в поліцейському відділку: чим це закінчилося (відео)

Автор: Володимир Костирін

В Рівному підлітки відзначилися дивною поведінкою у відділку поліції, куди потрапили після скоєння правопорушення. Хлопці нецензурно висловлювалися на адресу правоохоронців, поводилися зухвало, і знімали свої дії на відео.

Відповідний ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Вартові еспресо".

На кадрах видно, як один з хлопців, ймовірно перебуваючи в стані сп'яніння, кривляється перед поліцейським, розповідає "віршики" з матюками на камеру свого товариша, називає правоохоронців "пі***асами", нахабно заважає "копу", який в цей час складав адмінпротокол на молодиків.

Відео такої "сцени" доступно для перегляду за цим посиланням (обережно, звучить нецензурна лайка!)

Така поведінка школярів викликала в мережі масу обурення. Користувачі мережі розкритикували не тільки самих хлопців, але і їх батьків, дорікнувши в поганому вихованні.

Вже на наступний день з'явилося нове відео, на якому "герой" минулих кадрів цього разу приносив правоохоронцям свої вибачення за витівку. Причому школяр зміг відзначитися навіть тут.

Ролик з каяттям, яке перетворилося мало не в фарс, можна подивитися за посиланням (попереджаємо, присутня нецензурна лексика!)

"Я вибачаюся перед поліцейськими. Вони не є пі***асами. Вони є поліцейськими, захищають нас. Вибачте мені, будь ласка. Я більше так не буду", - виголосив школяр.

Раніше ми писали про те, що нещодавно у метро Києва стався "дикий" інцидент з пасажиром.

Нагадаємо також, що нещодавно в Миколаєві підлітки ганяли на самокатах на плитах Вічного вогню, а перехожі не реагували.

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