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В метро Киева произошел "дикий" инцидент: главное, что в маске!

Киев, Четверг 28 января 2021 14:54
В метро Киева произошел "дикий" инцидент: главное, что в маске!
В метро Киева произошел странный инцидент (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева произошел странный инцидент с пассажиром, который уснул лежа на сидениях, заняв сразу несколько мест.

Про уставшего пассажира рассказали в Facebook "Вартові еспресо" и показали курьезные фото. Известно, что случилось это на "красной линии" метрополитена среди бела дня.

Интересно, что подземка действует успокаивающе на многих пассажиров, но мало кто наглеет до такой степени, чтобы укладываться на сидения полностью.

"Главное, что в маске! В Киеве мужчина уснул в метро... В столице на Святошинско-Броварской линии киевского метрополитена мужчина разлегся аж на трех сиденьях и уснул. Его даже не смущали ни объявления об остановках, ни продавцы разных товаров", - говорится в подписи к фото.

В метро Киева произошел &quot;дикий&quot; инцидент: главное, что в маске!В метро Киева произошел &quot;дикий&quot; инцидент: главное, что в маске!

В метро Киева пассажир спал на сидениях (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Отметим, что Киевский метрополитен часто становится местом, где происходят разного рода странности. Так, время от времени там появляется откровенно одетая пассажирка, которая исполняет зажигательные танцы.

К слову, недавно в Польше сняли на фото голого мужчину, который пришел ночью к фабрике, где работал. Он стоял напротив въезда на территорию и показывал средние пальцы на обеих руках. Позже выяснилось, что это украинский заробитчанин.

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