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Под Ровно парень угнал трактор, чтобы добраться домой: фото инцидента

Автор: Татьяна Самарук

В Ровенской области парень угнал трактор, чтобы добраться домой. Однако, теперь ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

Так, инцидент произошел вечером в среду, 19 января, сообщили в полиции Ровенской области.

21-летний житель села Масевичи вместе со своим товарищем выпивали вблизи местной лавки. В частности, около 9 часов вечера они собрались домой, но одному из юношей дорога домой показалась очень длинной, поэтому он решил угнать трактор.

В частности, парень вспомнил, что неподалеку от магазина живут родители его товарища и у них есть трактор, поэтому он решил им воспользоваться.

К тому же ехать домой он решил через лес. Однако, по дороге он не справился с управлением, въехал в яму и перевернулся. Водитель не травмировался и пошел дальше пешком, а технику бросил в лесу.

В Ровенской области мужчина угнал трактор, чтобы добраться домой (facebook.com/police.in.Rivne.region)

А уже на следующий день 39-летний владелец транспорта обнаружил, что неизвестный угнал его трактор Т-40АМ, и сообщил об этом в полицию. Сейчас транспортное средство вернули владельцу. А вот ранее осужденному 21-летнему жителю Масевичей теперь грозит от 5 до 8 лет заключения.

В Ровенской области мужчина угнал трактор, чтобы добраться домой (facebook.com/police.in.Rivne.region)

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