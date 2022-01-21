Під Рівним хлопець викрав трактор, щоб дістатися додому: фото інциденту

21-річний мешканець села Масевичі разом зі своїм товаришем випивали поблизу місцевої крамниці. Зокрема, близько 9 години вечора вони зібралися додому, але одному з юнаків дорога додому здалася дуже довгою, тому він вирішив викрасти трактор.

Зокрема, хлопець згадав, що неподалік від магазину живуть батьки його товариша і в них є трактор, тому він вирішив ним скористатися.

До того ж їхати додому він вирішив через ліс. Однак, по дорозі він не впорався з керуванням та в'їхав у яму й перекинувся. Водій не травмувався та пішов далі пішки, а техніку кинув у лісі.

У Рівненській області чоловік викрав трактор, щоб дістатися додому (facebook.com/police.in.Rivne.region)

А вже наступного дня 39-річний власник транспорту виявив, що невідомий викрав його трактор Т-40АМ, і повідомив про це в поліцію. Наразі транспортний засіб повернули власнику. А ось раніше засудженому 21-річному жителю Масевичів тепер загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

У Рівненській області чоловік викрав трактор, щоб дістатися додому (facebook.com/police.in.Rivne.region)