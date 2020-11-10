В Ровно в одном из магазинов одежды скрыто следят за клиентами, когда они переодеваются

В Ровно в секонд-хенде над примерочными кабинками установлена камера видеонаблюдения, чтобы покупатели не воровали вещи. При этом людей успокаивают тем, что это видео не для общественности, а для внутреннего просмотра.

Клиенты возмущаются действиями магазина. При этом многие говорят, что даже не замечали до этого момента камеры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Некоторые работники секонд-хенда говорят о том, что клиентам неудобно от камер напротив примерочных. Но заместитель администратора магазина говорит о том, что это не их камеры, и они не имеют к ним доступ, поскольку арендуют помещение. Да и вообще, по ее словам, камеры не работают.

Однако журналистка Екатерина Романик, которая пришла в магазин после жалоб знакомых, получила от руководства другое объяснение. Ей сказали, что записи с камеры только для внутреннего просмотра и они нужны, чтобы не воровали вещи.

В Ровно в магазине одежды установили камеры над примерочными (видео: YouTube)

Юристы говорят о том, что подобные камеры нарушают права человека, и клиенты магазина могут обратиться в суд. Кроме того, если камеры работают, то существует риск, что видео с них может попасть за пределы магазина.

Чтобы избежать подобных ситуаций, покупателям советуют перед примеркой одежды убедится, что их не снимают.

Напомним, в Одессе "суперворовка" обчистила три магазина за час.

Ранее известный киевский супермаркет попал в скандал из-за яиц с мышами.