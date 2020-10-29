В Одессе "суперворовка" обчистила три магазина за час: как ей это удалось

В Одессе поймали наглую воровку (коллаж РБК-Украина)

В Одессе женщина за час вынесла из магазинов товара на 2,5 тысячи гривен

В Одессе наглая воровка обчистила за час три магазина с вещами. Буквально за 60 минут хитрая злодейка сумела украсть шляпу, куртку, кроссовки, свитер. Стоимость "улова" оценивается примерно в 2,5 тысячи гривен.

Как сообщили в полиции Одесской области, преступницу заметили охранники торгового центра и уже поджидали даму на выходе. Они и вызвали полицейских, а награбленные товары вернули в магазины.

Как же удалось воровке так быстро все провернуть? Как оказалось, 28-летняя одесситка брала одежду со стеллажей магазинов и заходила с ней в примерочные кабины. Там с помощью магнита снимала пластиковые клипсы с вещей, прятала одежду в пакет и быстро покидала территорию магазина.

Сейчас наглой злодейке ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит арест на срок от трех до шести месяцев или содержание за решеткой сроком до пяти лет.

Как мы сообщали ранее, в столичном парке "Киото" женщина выкапывала цветы с клумб и подвесных горшков. Она призналась, что хризантемы ей нужны для перепродажи.

Также мы рассказывали, что в Киево-Святошинском районе уволенная домработница решила отомстить хозяйке и наказать ее. Женщина украла у прежней работодательницы меховую шубу из норки.

Напомним, чтов Киеве в Днепровском районе поймали наглую молодую воровку, которая пыталась ограбить старушку. Преступнице всего 19 лет.