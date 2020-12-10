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Под Ровно главную елку города срубили на кладбище: местные предлагают украсить венками

Дубно, Четверг 10 декабря 2020 23:27
Под Ровно главную елку города срубили на кладбище: местные предлагают украсить венками
Новогодняя елка (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Дубно Ровенской области разгорелся скандал из-за главной елки города. Дело в том, что в этом году ее привезли из кладбища, где благополучно срубили. Местным жителям это не нравится, но некоторые шутят, что украшать такое дерево надо венками.

Городской голова Дубно говорит, что таким решением они "убили двух зайцев", и деньги из бюджета сэкономили (56 тысяч гривен), и памятники обезопасили от падения большого дерева. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы никто не волновался городской голова сказал, что елку уже освятил священник. Но, когда журналисты пришли к священнослужителю, то он опроверг эту информацию. При этом он не видит греха в таком решение властей города.

"Грех - когда во время рождественского поста вокруг елки проходят гуляния, распивание спиртных напитков, нарушение поста", - говорит он.

Официально зажечь праздничные огни на елке планируют на День святого Николая, 19 декабря. При этом много кто еще думает, стоит ли вести своих детей к такой елке. Местные жители надеются, что такая экономия города не станет традиционной, поскольку на кладбище еще много бесплатных елок.

Под Ровно главную городскую елку срубили на кладбище (видео: YouTube)

Напомним, Новый год и Рождество в Киеве в этом году будут праздновать с соблюдением карантина. Вместо традиционной зоны на Софийской площади в центре города проложат новогодний сказочный маршрут. На нем установят три новогодние елки, которые будут искусственными.

Мы также писали о том, что украинцам раскрыли секрет безопасной встречи Нового года.

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