В Ровно дети устроили жесткую драку возле школы: "откуда столько ненависти?" (видео)

Отмечается, что происшествие случилось около школы №12 на улице Киевской.

На кадрах видно, как к двум дерущимся парням подходит третий, подпрыгивает и со всей силы наносит удар ногой по одному из них. Следом за ним и четвертый участник конфликта начинает пинать ногой школьника.

Инцидент снимал на камеру очевидец с другой стороны проезжей части дороги.

"Откуда столько ненависти у детей?" - подписаны кадры в сети.

Видео жесткой драки можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствуют сцены насилия!)

Что стало причиной конфликта, и потребовалась ли медицинская помощь его участникам - неизвестно.

После публикация ролика в интернете на ситуацию обратили внимание в полиции, передает "Радио Трек".

"По результатам мониторинга сети интернет было обнаружено видео драки, и по данному факту сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", - заявила начальник отдела коммуникации областного управления Нацполиции Мария Юстицкая.

Она добавила, что правоохранители устанавливают всех участников драки.