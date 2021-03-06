В Кривом Роге снова подрались школьницы: на этот раз нашлись неравнодушные люди

В Кривом Роге, где недавно школьницы жестоко избили девушку , опять подростки устроили массовую драку. И снова девочки.

Правда, на этот раз обошлось без серьезных травм. Ведь пешеходы вовремя разняли школьниц.

"В Кривом Роге подрались девочки-подростки. Нашлось и кому снимать на видео, и кому прийти на помощь. На видео видно, как две не безразличны женщины подошли к компании агрессивных девочек, чтобы разнять их", - говорится в описании к видео.

Ролик с дракой школьниц можно посмотреть по этой ссылке.

В сети жалуются на то, что подростки так часто устраивают драки в последнее время. Также пользователи гадают, как предотвратить подобное.

"Да этим выдрам - веники в руки и мести улицы 15 суток под наблюдением. Вот - и урок для других, и польза для здоровья, и пропадет желание ерундой заниматься. А все от безделья. Это мое личное мнение. И еще хороший штраф для родителей надо", - написала Мария Ковальчук.