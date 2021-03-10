У Рівному діти влаштували жорстку бійку біля школи: "звідки стільки ненависті?" (відео)

Зазначається, що подія трапилася біля школи №12 на вулиці Київській.

На кадрах видно, як до двох хлопців, яки билися, підходить третій, підстрибує і щосили б'є ногою одного з них. Слідом за ним і четвертий учасник конфлікту починає лупцювати ногою школяра.

Інцидент знімав на камеру очевидець з іншого боку проїжджої частини дороги.

"Звідки стільки ненависті у дітей?" - підписані кадри в мережі.

Відео жорсткої бійки можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутні сцени насильства!)

Що стало причиною конфлікту, і чи потрібна була медична допомога його учасникам - невідомо.

Після публікації ролика в інтернеті на ситуацію звернули увагу в поліції, передає "Радіо Трек".

"За результатами моніторингу мережі інтернет було виявлено відео бійки, і за даним фактом відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", - заявила начальник відділу комунікації обласного управління Нацполіції Марія Юстицька.

Вона додала, що правоохоронці встановлюють всіх учасників бійки.