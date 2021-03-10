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У Рівному діти влаштували жорстку бійку біля школи: "звідки стільки ненависті?" (відео)

Автор: Володимир Костирін

В Рівному підлітки влаштували жорстку бійку на вулиці прямо під стінами школи, причому колошматити одне одного не тільки кулаками, але і ногами. В інцидент втрутився випадковий перехожий, який і розняв школярів.

Відео бійки 10 березня з'явилося на Facebook-сторінці спільноти "Типове Рівне".

Зазначається, що подія трапилася біля школи №12 на вулиці Київській.

На кадрах видно, як до двох хлопців, яки билися, підходить третій, підстрибує і щосили б'є ногою одного з них. Слідом за ним і четвертий учасник конфлікту починає лупцювати ногою школяра.

Інцидент знімав на камеру очевидець з іншого боку проїжджої частини дороги.

"Звідки стільки ненависті у дітей?" - підписані кадри в мережі.

Відео жорсткої бійки можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутні сцени насильства!)

Що стало причиною конфлікту, і чи потрібна була медична допомога його учасникам - невідомо.

Після публікації ролика в інтернеті на ситуацію звернули увагу в поліції, передає "Радіо Трек".

"За результатами моніторингу мережі інтернет було виявлено відео бійки, і за даним фактом відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", - заявила начальник відділу комунікації обласного управління Нацполіції Марія Юстицька.

Вона додала, що правоохоронці встановлюють всіх учасників бійки.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі знову побилися школярки через кілька днів після недавнього аналогічного інциденту, але цього разу знайшлися небайдужі люди.

Нагадаємо, що восени під Рівним дві вчительки побилися на очах у першокласників.

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