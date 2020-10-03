Под Ровно две учительницы подрались на глазах первоклассников (видео)

В Ровенской области произошла драка между учителями (коллаж: РБК-Украина)

Две учительницы устроили разборки с дракой и вызовом полиции в маленькой школе Ровенской области

В селе Решуцк Ровенского района во время урока на глазах семерых первоклассников подрались две учительницы. Теперь родители боятся пускать малышей в школу, ведь боятся за безопасность своих чад.

Инцидент случился во время урока чтения в начальной школе, где учатся всего 17 детей. И причиной конфликта якобы стала должность директора школы, пишет Ровно 1.

Драку начала Нина Назарчук, которая возглавляла школу более 20 лет. В 2018 ее уволили и назначили Татьяну Хуторянскую. Со слов последней, старшая коллега постоянно ищет причины для конфликта.

Да и сама Назарчук признает, что не может смириться с увольнением и тем, что теперь приходится работать под руководством младшей коллеги. Но поднимать драку в тот день не планировала.

Потасовку учителей заметили коллеги и вызвали полицию. Правоохранители составили админпротокол на учительницу, которая начала драку. Впрочем, после приезда на место происшествия полиции конфликт уже почти иссяк.

После драки педагогов родители учащихся 1-2 классов, в которых преподает Нина Назарчук, перестали пускать детей на учебу. Уже несколько дней малыши не посещают учебное заведение.

Местный отдел образования создал комиссию, которая будет расследовать этот случай. Решение обещают вынести 6 октября.

В Ровенской области учителя устроили драку на глазах у детей (видео: YouTube/Рівне1)

А вот родители учеников требуют уволить одну из учительниц, иначе грозят перевести детей в другую школу.

Ранее мы писали, что драки в Верховной Раде вынесли на афишу и рекламу королевского театра Бельгии. Теперь фото наших парламентариев-драчунов украшают лайтбоксы и билборды в Брюсселе.