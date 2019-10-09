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В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка: история получила трагический финал

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 15:07
В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка: история получила трагический финал
Фото: Малыша переведут в детский дом (pxhere.com)

В Ровно малолетняя мать отказалась от ребенка в роддоме

В Ровно 12-летняя девочка-ромка, которая родила ребенка, отказалась от малыша. Новорожденного сейчас собираются переводить в дом ребенка. У малютки врожденный порок, и он требует операции.

Малолетняя мама-ромка якобы не могла полноценно ухаживать за ребенком, поэтому сразу после выписки поехала домой. Сейчас мальчика готовят перевести в дом ребенка.

Напомним, что молодой 20-летний отец - также ром - от сына не отказывается. Сейчас полиция разыскивает молодого человека. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка: история получила трагический финалМалыша переведут в детский дом (Скриншот из видео)

Переехали ромы из Закарпатья недавно. Юный возраст будущей мамы здесь никого не удивляет, и как признался местный ром Владимир Пап, "у них такое бывает", и его жене - 13 лет.

Как мы ранее писали, 12-летняя девочка проживает в селе Новое Закарпатской области. Она перебралась на Ровенский полигон бытовых отходов, где проживала со своей 27-летней матерью, которая переводила на украинский инструкции медиков.

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