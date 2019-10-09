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У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину: історія отримала трагічний фінал

STYLERЖиття    09.10.2019 - 15:07
У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину: історія отримала трагічний фінал
Фото: Малюка переведуть до дитячого будинку (pxhere.com)

У Рівному малолітня мати відмовилась від дитини у пологовому будинку

У Рівному 12-річна дівчинка-ромка, яка народила дитину, відмовилася від маляти. Новонародженого зараз збираються переводити в будинок дитини. У дитини вроджений порок, і він потребує операції.

Малолітня мама-ромка нібито не могла повноцінно доглядати за дитиною, тому відразу після виписки поїхала додому. Зараз хлопчика готують перевести в будинок дитини.

Нагадаємо, що молодий 20-річний батько - також ром - від сина не відмовляється. Зараз поліція розшукує молодого чоловіка. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину: історія отримала трагічний фіналМалюка переведуть в дитячий будинок (Скріншот з відео)

Переїхали роми із Закарпаття нещодавно. Юний вік майбутньої мами тут нікого не дивує, і як зізнався місцевий ром Володимир Пап, "у них таке буває", і його дружині - 13 років.

Як ми раніше писали, 12-річна дівчинка проживає в селі Нове Закарпатської області. Вона перебралася на Рівненський полігон побутових відходів, де проживала зі своєю 27-річною матір'ю, яка перекладала на українську інструкції медиків.

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