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Юная украинка попросила лишить ее мать родительских прав

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 21:00
Юная украинка попросила лишить ее мать родительских прав
Коллаж (РБК-Украина)

Мать совершенно не интересуется жизнью своей дочери

В Мелитополе 17-летняя девочка подала иск в суд с просьбой лишить ее родную мать родительских прав. По словам ребенка, ее мама принебрегает родительскими обязанностями и применяет насилие.

Несовершеннолетняя учится в школе, но мать совершенно не помогает дочери, ни морально, ни материально. Женщине дочь абсолютно неинтересна. Иск поступил в Мелитопольский горрайонный суд. В апреле 2019 года девочку направили временно в приют..

Отец девочки умер несколько лет назад, других родственников у нее нет.

Тем не менее, согласно справки из школы, в которой обучается старшеклассница, она является прилежной ученицей и ладит с детьми. Сотрудники учебного заведения дали девочке положительную характеристику и сообщили, что ранее обращались в правоохранительные органы из-за фактов насилия в семье по отношению к этому ребенку.

Юная украинка попросила лишить ее мать родительских правИллюстративное фото (odessapravo.com.ua)

Согласно выводам отдела опеки и попечительства, мать девочки сознательно уклоняется от выполнения родительских обязанностей и все предпринятые к ней меры оказались безрезультатны. Суд удовлетворил требование истца и лишил женщину родительских прав. Также горе-матьобязали выплачивать дочери алименты в размере 25% от ее дохода.

Как мы ранее писали, в Польше девочка из Украины родила ребенка, отцом которого стал ее насильник. Педофил скрылся, и в настоящее время преступника разыскивают правоохранители. 

Кстати, телеведущая, блогер и бизнес-леди Полина Логунова вместе со своим мужем, известным украинским актером воспитывает двухлетнюю доченьку Богдану. Она рассказала о воспитании дочери.

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