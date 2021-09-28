Украинка нашла гриба-рекордсмена: вес трофея почти два килограмма (фото)

Другие пользователи пишут, что таких гриб заслуживает внимания, ведь такие нечасто случаются.

В сети такая находка вызвала настоящий ажиотаж. Многие пользователи даже не знали о существовании таких грибов-великанов.

Недавно мы сообщали, что в Винницкой области мужчина нашел грибы-гиганты, вес которых достигал - 3 кг. Оказалось, что это дождевики. Многие грибники их не считают нормальной добычей.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, как действовать при отравлении грибами и назвал инструкцию по "выживанию". В частности, он рассказал о первых шагах помощи при отравлении ребенка грибами.