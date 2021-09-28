Украинка нашла гриба-рекордсмена: вес трофея почти два килограмма (фото)

В Ровенской области Светлана Наумчук отыскала рекордно большого белого гриба. ЕЕ находка весила 1,8 килограмм.
Об этом сообщают в Instagram-сообществе rivne_1283.
По словам женщины, такой гриб вырос в лесах Березнивщини.
"Женщина нашла гриб весом 1, 8 кг на Березнивщини. Фотографией гигантского белого гриба в соцсетях поделилась жительница Ровенской области Светлана Наумчук", - пишут под фото.
В сети такая находка вызвала настоящий ажиотаж. Многие пользователи даже не знали о существовании таких грибов-великанов.
Другие пользователи пишут, что таких гриб заслуживает внимания, ведь такие нечасто случаются.
Недавно мы сообщали, что в Винницкой области мужчина нашел грибы-гиганты, вес которых достигал - 3 кг. Оказалось, что это дождевики. Многие грибники их не считают нормальной добычей.
Также мы писали, что Комаровский рассказал, как действовать при отравлении грибами и назвал инструкцию по "выживанию". В частности, он рассказал о первых шагах помощи при отравлении ребенка грибами.