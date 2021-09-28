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Українка знайшла гриба-рекордсмена: вага трофею майже два кілограми (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області Світлана Наумчук відшукала рекордно великого білого гриба. ЇЇ знахідка важила 1,8 кілограм.

Про це повідомляють в Instagram-спільноті rivne_1283.

За словами жінки, такий гриб виріс у лісах Березнівщини.

"Жінка знайшла гриб вагою 1, 8 кг на Березнівщині. Фотографією гігантського білого гриба у соцмережах поділилася жителька Рівненщини Світлана Наумчук", - пишуть під фото.

У мережі така знахідка викликала справжній ажіотаж. Багато користувачів навіть не знали про існування таких грибів-велетнів.

Гриб-рекордсмен у Рівненській області (instagram.com/rivne_1283)

Інші користувачі пишуть, що таких гриб заслуговує уваги, адже такі нечасто трапляються.

  • Молодець! Аби лише не з хробаками;
  • Оце то гриб;
  • Фотошоп;
  • Оце парасоля;
  • Вау, я такого ще не бачила;
  • Оце так улов;
  • Такого не часто зустрінеш.

Нещодавно ми повідомляли, що на Вінниччині чоловік знайшов гриби-гіганти, вага яких сягала - 3 кг. Виявилося, що це дощовики. Багато грибників їх не вважають за нормальну здобич.

Також ми писали, що Комаровський розповів, як діяти при отруєнні грибами і назвав інструкцію з "виживання". Зокрема, він розповів про перші кроки допомоги при отруєнні дитини грибами.

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гриби