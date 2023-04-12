Роутер працює, але інтернет висне і вибиває з мережі: як за кілька секунд "полагодити" Wi-Fi
При використанні Wi-Fi роутерів напевно багато хто хоч раз стикався з різним "гальмуванням" інтернету та збоями, у тому числі повною втратою з'єднання. Причина може бути як у виникненні проблем з боку провайдера, так і через глюк вашого пристрою, що вирішується шляхом простого перезавантаження роутера.
Про це передає iTechua.
Як і багато складних технічних пристроїв, роутер з процесором, оперативною та флеш-пам'яттю теж потребує періодичних перерв у роботі. Так, пристрій не може забезпечити безперебійну роботу протягом тривалого часу без перезавантаження.
Річ у тім, що згодом оперативна пам'ять Wi-Fi роутера, де зберігаються пакетні дані, поступово заповнюється, що призводить до зниження продуктивності.
Проявлятися це може і в зниженні швидкості передачі даних, і в збоях сесії, і в різних глюках у роботі пристрою, а також зникненні інтернету - коли девайс продовжує працювати та відгукується на команди управління панеллю адміністратора, але мережа залишається недоступною.
Щоб усунути такі проблеми, часто достатньо просто перезавантажити ваш роутер. Зробити це можна у різний спосіб.
Найпростішим з них є відключення пристрою з мережі:
- або натисканням кнопки живлення на роутері (зазвичай розташована на задній панелі поруч із блоком портів підключення),
- або якщо витягнути шнур із розетки.
Потім слід почекати секунд 10-20 або приблизно хвилину, щоб пристрій міг повністю перезавантажитися, після чого знову включити роутер в мережу.
Можна також перезавантажити програмним способом через панель адміністратора, наприклад, якщо доступ до вашого роутера утруднений.
Для цього потрібно в браузері в адресному рядку набрати комбінацію 192.168.1.1 або 192.168.0.1, ввести логін та пароль (він вказаний у договорі з оператором, і зазвичай це admin/admin). Додамо, що часто такі дані вказані на роутері.
Далі слід в інтерфейсі "адмінки" знайти параметр "Системні інструменти" та вибрати "Перезавантаження".
Є ще спосіб автоматичного перезавантаження за розкладом за допомогою розумної розетки, яку можна налаштувати на самостійне вимкнення та включення роутера у встановлений період часу (тут важливо звернути увагу на необхідність заміни домашньої мережі через мобільну точку доступу).
А ще подібну функцію перезавантаження за розкладом мають деякі сучасні моделі Wi-Fi роутерів, і налаштувати все можна через панель адміністратора.
Раніше ми розповідали, як легко та швидко покращити швидкість Wi-Fi у будинку.
А також писали, де не слід розміщувати Wi-Fi роутер, щоб не було поганого інтернету.