Роутер работает, но интернет виснет и выбивает из сети: как за несколько секунд "починить" Wi-Fi

При использовании Wi-Fi роутеров наверняка многие хоть раз сталкивались с различным "торможением" интернета и сбоями, в том числе полной потерей соединения. Причина может крыться как в возникновении проблем со стороны провайдера, так и из-за глюка вашего устройства, что решается путем простой перезагрузки роутера.

Как и многие сложные технические устройства, роутер с процессором, оперативной и флеш-памятью тоже нуждается в периодических перерывах в работе. Так, устройство не может обеспечить бесперебойную работу в течение длительного времени без перезагрузки.

Дело в том, что со временем оперативная память Wi-Fi роутера, где хранятся временные пакетные данные, постепенно заполняется, что приводит к снижению производительности.

Проявляться это может и в снижении скорости передачи данных, и в сбоях сессии, и в различных глюках в работе устройства, а также пропаже интернета - когда девайс продолжает работать и откликается на команды управления по панели администратора, но сеть остается недоступной.

Чтобы устранить такие проблемы, часто достаточно просто перезагрузить ваш роутер. Сделать это можно разными способами.

Простейшим из них является отключение устройства из сети:

или нажатием кнопки питания на роутере (обычно расположена на задней панели рядом с блоком портов подключения),

на роутере (обычно расположена на задней панели рядом с блоком портов подключения), или если выдернуть шнур из розетки.

Затем следует подождать секунд 10-20 или примерно минуту, чтобы устройство могло полностью перезагрузиться, после чего снова включить роутер в сеть.

Можно также провести перезагрузку программным способом через панель администратора, например, если доступ к вашему роутеру затруднен.

Для этого нужно в браузере в адресной строке набрать комбинацию 192.168.1.1 или 192.168.0.1, ввести логин и пароль (он указан в договоре с оператором, и обычно это admin/admin). Добавим, что часто такие данные указаны на самом роутере.

Далее следует в интерфейсе "админки" найти параметр "Системные инструменты" и выбрать "Перезагрузка".

Есть еще способ автоматической перезагрузки по расписанию при помощи умной розетки, которую можно настроить на самостоятельное выключение и включение роутера в установленный период времени (тут важно обратить внимание на необходимость замены домашней сети через мобильную точку доступа).

А еще подобной функцией перезагрузки по расписанию обладают некоторые современные модели Wi-Fi роутеров, и настроить все можно через панель администратора.