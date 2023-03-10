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Як покращити швидкість Wi-Fi в будинку: використайте "правило 10 секунд"

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П'ятниця 10 березня 2023 11:48
Як покращити швидкість Wi-Fi в будинку: використайте "правило 10 секунд" Як покращити сигнал Wi-Fi (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біда багатьох квартир чи будинків - поганий сигнал Wi-Fi. Щоб покращити швидкість, варто дотримуватись кількох порад.

Про це пише Sante Plus.

Як правильно перезавантажувати

Всі знають, що час від часу потрібно перезавантажувати модем, щоб покращити сигнал. Також потрібно знати, що повинен пройти певний проміжок часу, після того, як знову вмикати роутер. Це потрібно для того, щоб перезапуск відбутися правильно.

Фахівці рекомендують скористатись правилом "10 секунд". Фахівці рекомендують почекати 10 секунд, перш ніж знову вмикати роутер. Все тому, що такий пристрій оснащено свого роду батарейками, які живлять пристрій деякий час. Тому зазвичай для повного вимкнення потрібно 10 секунд.

Як покращити зв’язок

Перемістіть роутер

Проста зміна розташування роутера може реально змінити швидкість бездротового зв’язку та передачу. Варто переконатися, що модем не заставлений меблями чи не захований у місці, де він не зможе правильно виконувати свою місію.

Уникайте встановлення під шафою або всередині ящика. Найкраще його встановлювати посередині будинку, тоді сигнал буде добрим.

Покрутіть антену

Якщо ви перебуваєте в одній кімнаті з роутером, то стан антени майже ніяк не позначиться на сигналі, але якщо ви йдете в інші кімнати, то є сенс покрутити і виставити антени. Якщо у роутера є зовнішня антена, крутіть її як можете, перевіряйте сигнал.

Якщо у роутера відразу дві або три антени, розташуйте одну антену вертикально, іншу під великим кутом. Необхідно знайти найкраще положення антен.

Раніше ми повідомляли, як часто потрібно міняти пароль від Wi-Fi.

Також ми писали, як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi.

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