Ніколи не розміщуйте Wi-Fi роутер у цих місцях: поганий інтернет забезпечений
Сьогодні важко уявити життя без інтернету, а коли вдома пропадає сигнал - це дуже засмучує. Чи знаєте ви, що правильне розташування Wi-Fi роутера забезпечить вам гарне з'єднання з мережею.
У виданні Sante Plus розповіли, де найкраще встановлювати роутер Wi-Fi.
Як правильно встановити та налаштувати Wi-Fi роутер?
Встановлення та налаштування Wi-Fi роутера може здатися складним, але насправді це відносно просте завдання. Перше, що потрібно зробити, це знайти правильне місце для вашого роутера.
Як правило, Wi-Fi-роутер розміщується там, де знаходиться телефонна антена. І часто це найдальша частина будинку.
Ось найкращі місця для встановлення Wi-Fi-маршрутизатора:
Виберіть місце в центрі дому, щоб розмістити антену вашого Wi-Fi роутера.
Антени вашого Wi-Fi роутера спрямовані в різні боки, і тому краще поставити його у центрі вашого будинку, щоб забезпечити гарний зв'язок. І найголовніше, не ставте роутер у куток.
Якщо встановити бездротову точку доступу в кут, частина сигналу йде назовні і ви втрачаєте з'єднання. Найпростіший спосіб – знайти центральне місце для вашого бездротового пристрою.
Розміщуйте Wi-Fi роутер високо.
Розташовуйте пристрій якомога вище! Ви можете цього не знати, але антени маршрутизатора природно випромінюють свої сигнали вниз. Встановіть полицю, призначену для цього. Таким чином, у вас не буде проблем із підключенням, а покриття бездротової мережі не зменшиться!
Не розміщуйте Wi-Fi-маршрутизатор або bbox інтернет-провайдера всередині меблів.
Дійсно, видимі кабелі Ethernet не дуже гарні, але не рекомендується закривати маршрутизатор Wi-Fi у предметі меблів. Це зменшує підключення точки бездротового доступу.
Не розміщуйте роутер поруч із джерелом води
Кухня – це не місце, де можна поставити свій Wi-Fi-роутер. Вода заважає передачі сигналів, випромінюваних пристроєм. Це стосується холодильників чи навіть акваріумів.
Де найкраще розмістити роутер будинку
Щоб уникнути проблем із підключенням до вашого Wi-Fi, роутер повинен бути розміщений якомога вище у вашому будинку. Найкраще місце – це найвища точка на стіні.
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