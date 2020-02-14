Ротвейлер загрыз 4-летнего мальчика: новые детали жуткого ЧП под Харьковом

Под Харьковом ротвейлер набросился на 4-летнего мальчика и загрыз насмерть, после чего напал на бабушку ребенка, которая бросилась защищать внука. Страшное ЧП в поселке в Красноградском районе во дворе частного дома произошло практически в считанные минуты, а смерть малыша была мгновенной, рассказывают медики.

Правоохранители квалифицировали происшествие как несчастный случай.

По словам заведующего Красноградского отделения судмедэкспертизы, во дворе весь участок был в крови. Так, после нападения на ребенка, собака бросилась на бабушку, у которой остались многочисленные следы от укусов.

"На голове, волосистой части лице, на груди, шее, животе, на верхних и нижних конечностях", - говорит он.

Как было установлено, женщина собралась с внуком на прогулку и на минуту зашла в дом, оставив мальчика без присмотра во дворе. В этот момент их ротвейлер перепрыгнул ограждение вольера и накинулся на мальчика. Бабушка услышала крики и кинулась на помощь, но было уже поздно.

Семья купила пса почти месяц назад. Отмечается, что раньше животное не проявляло агрессии и не нападало на людей.

Полицейские рассказывают, что семья благополучная.

Спикер местного отделения полиции Ольга Машка заявила, что сейчас назначен ряд судебных экспертиз, по итогам которых будет установлено, были ли у ротвейлера какие-то заболевания, которые могли бы повлечь агрессивное поведение.

После трагедии 3-летнего пса усыпили.

Видео: Под Харьковом ротвейлер загрыз ребенка и напал на бабушку, которая пыталась спасти внука

Ранее мы писали о том, что в январе в Одессе произошел случай нападения ротвейлера на хозяйку - женщина вывела пса на ночную прогулку, но животное внезапно набросилось на нее, повалило на землю и принялось терзать. Полицейским пришлось застрелить собаку, чтобы спасти человека.