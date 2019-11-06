Спасти не удалось: под Харьковом домашний пес набросился на свою хозяйку

Под Харьковом пес набросился на свою хозяйку (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионерка получила множественные рваные раны конечностей и тела

В Чугуевском районе Харьковской области произошла страшная трагедия – домашний пес внезапно набросился на свою 71-ленюю хозяйку. Детали происшествия рассказали в областном управлении Национальной полиции.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября, около трех часов дня. Домашний любимец бросился на свою пожилую хозяйку и нанес ей многочисленные раны. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и пенсионерку экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у нее множественные укусы конечностей и туловища. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, пострадавшая скончалась.

Об инциденте сообщили в правоохранительные органы, и следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай").

Полицейские установили, что пенсионерка действительно стала жертвой укусов собственного пса. На данный момент проводится расследование и выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве бойцовский пес набросился на ребенка, который вместе с отцом возвращался из детского сада. Владелец пса не смог удержать собаку, но при этом он не чувствует вину за произошедшее.