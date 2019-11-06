ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спасти не удалось: под Харьковом домашний пес набросился на свою хозяйку

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 17:38
Спасти не удалось: под Харьковом домашний пес набросился на свою хозяйку
Под Харьковом пес набросился на свою хозяйку (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионерка получила множественные рваные раны конечностей и тела

В Чугуевском районе Харьковской области произошла страшная трагедия – домашний пес внезапно набросился на свою 71-ленюю хозяйку. Детали происшествия рассказали в областном управлении Национальной полиции.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября, около трех часов дня. Домашний любимец бросился на свою пожилую хозяйку и нанес ей многочисленные раны. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и пенсионерку экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у нее множественные укусы конечностей и туловища. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, пострадавшая скончалась.

Об инциденте сообщили в правоохранительные органы, и следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай").

Полицейские установили, что пенсионерка действительно стала жертвой укусов собственного пса. На данный момент проводится расследование и выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве бойцовский пес набросился на ребенка, который вместе с отцом возвращался из детского сада. Владелец пса не смог удержать собаку, но при этом он не чувствует вину за произошедшее.

Под Черкассами хозяин собак 6 лет держит в страхе все село Разодрали домашних животных: под Львовом стая бродячих псов держит в страхе все село
Новости Украины собакапес
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь