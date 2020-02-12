ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЧП под Харьковом: ротвейлер во дворе дома загрыз насмерть ребенка

STYLERЖивотные    12.02.2020 - 19:18
ЧП под Харьковом: ротвейлер во дворе дома загрыз насмерть ребенка
Под Харьковом ротвейлер загрыз ребенка (коллаж РБК-Украина)

Пес вырвался из вольера и набросился на ребенка своих хозяев

Под Харьковом собака напала на 4-летнего ребенка и загрызла насмерть. Жуткая трагедия произошла в одном из поселков в Красноградском районе. На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи", однако медикам спасти мальчика не удалось.

Как рассказали 12 февраля в отделе коммуникации полиции Харьковской области, все обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу.

Предварительно установлено, что сегодня днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе.

В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на малыша. От полученных травм ребенок скончался.

ЧП под Харьковом: ротвейлер во дворе дома загрыз насмерть ребенка

Под Харьковом ротвейлер загрыз ребенка (Фото: hk.npu.gov.ua)

Отмечается, что 3-летнего пса семья купила около 3 недель назад. По словам родных мальчика, за это время агрессивного поведения собака не проявляла.

На месте происшествия работало руководство ГУНП в Харьковской области, работники отдела ювенальной превенции областного главка, следственно-оперативная группа местной полиции.

Нужно сказать, что меньше месяца назад произошел случай нападения ротвейлера на хозяйку - в Одессе женщина вывела пса на ночную прогулку в парке, но животное внезапно набросилось на нее, повалило на землю и принялось терзать. Тогда правоохранителям пришлось застрелить собаку, чтобы спасти человека.

В глазах безнадега: в частном зверинце под Харьковом голодают животные Нашествие мышей: школьники в Луцке ловят грызунов руками и выбрасывают в окно
Новости Украины Харьковживотныепроисшествиесобака
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь