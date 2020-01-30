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В Тернополе хаски зверски покусала ребенка: выяснились странные детали инцидента

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 15:23
В Тернополе хаски зверски покусала ребенка: выяснились странные детали инцидента
В Тернополе собака покусала ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители рассказали некоторые нюансы о собаке, которая покусала мальчика

В Тернополе собака породы хаски набросилась на девятилетнего мальчика. Она сильно его покусала, и ребенок оказался в больнице. Выяснилось, что мальчик – воспитанник детского дома и никакой агрессии к собаке он не проявлял, просто хотел погладить.

9-летний Рома в тот день шел в школу и увидел красивого пса породы хаски, привязанного к лавочке на детской площадке. В детском доме оправдываются, что мальчик был без взрослых, так как уже самостоятельно ходит на занятия. Собака тоже была одна. Ребенку захотелось погладить пса, но тот отреагировал агрессивно и бросился на мальчика. Первый укус пришел по руке, второй – за щеку.

Соседи говорят, что с хаски гуляет пожилая женщина. Она иногда привязывает пса возле лавочки, а сама возвращается домой погреться. С хозяйкой собака ходит на поводке, но без намордника. Местные жители утверждают, что пес спокойный и ласковый, никогда ни на кого не бросался, говорится в сюжете ТСН.

А вот в социальных сетях сообщают, что пса зовут Арчи и он раньше уже покусал не одного ребенка. Эту информацию подтвердили в полиции и сказали, что это уже четвертый случай нападения пса на ребенка.

Руководство детского дома написало заявление в полицию, чтобы хозяева собаки понесли справедливое наказание. Девятилетний Роман на данный момент находится в больнице и его состояние не очень хорошее – у мальчика поднялась температура и опухла рука.

В Тернополе хаски зверски покусал ребенка

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