В Роттердаме объявили победителя Евровидения 2021: какая песня принесла триумф (видео)

Выступление группы оценили в 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей), что и сделало ее победителем с минимальным отрывом от других конкурсантов.

Видео: Måneskin из Италии стали победителями на Евровидении 2021

Вот выступление группы Måneskin в Гранд-финале Евровидения 2021,который принес ей триумф:

Видео: певец Måneskin с песней Zitti E Buoni в финале Евровидения 2021

Украинская группа Go_A, которая ярко выступила с песней "Shum" в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в итоге заняла 5 место.

Украинцы получили 364 балла 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей. Добавим, что голоса национального жюри за Украину распределились так:

Италия, Греция - по 1 баллу;

Португалия - 2 балла;

Нидерланды, Норвегия и Исландия - по 3 балла

Израиль - 4 балла;

Германия Мальта и Румыния - по 5 баллов;

Азербайджан и Ирландия - по 6 баллов;

Грузия - 7 баллов;

Швеция - 8 баллов;

Бельгия - 10 баллов;

Литва - 12 баллов.

Видео: выступление Go_A в финале Евровидения 2021 с песней "Шум"

Второе место получил Джон Мухарремай (Gjon’s Tears) с композицией Tout l'Univers - представитель Швейцарии.

Певец получил в целом 267 голосов.

Видео: певец Gjon's Tears исполнил песню "Tout l'Univers" в финале Евровидения, и добился 2 места

Третье место у Барбары Прави (Barbara Pravi) из Франции, которая исполнила песню Voilà, и получила по итогам 248 голосов.

Видео: Barbara Prav из Франции с песней Voilà в финале Евровидения 2021