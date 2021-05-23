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У Роттердамі оголосили переможця Євробачення 2021: яка пісня принесла тріумф (відео)

Автор: Володимир Костирін

Євробачення 2021 відгриміло в Роттердамі в Нідерландах, і після яскравого виступу всіх 26 представників країн-учасниць, які пройшли до фіналу, був оголошений переможець 65-го міжнародного пісенного конкурсу.

Тріумфатором за підсумками підрахунку голосів і симпатій журі став Måneskin, який виступав від Італії з піснею "Zitti e buoni".

Виступ гурту оцінили в 524 бали (206 від журі та 318 від глядачів), що і зробило його переможцем з мінімальним відривом від інших конкурсантів.

Відео: Måneskin з Італії стали переможцями на Євробаченні 2021

Ось виступ групи Måneskin в Гранд-фіналі Євробачення 2021, що приніс їй тріумф:

Відео: співак Måneskin з піснею Zitti E Buoni в фіналі Євробачення 2021

Український гурт Go_A, який яскраво виступив з піснею "Shum" у фіналі і зірвав шквал оплесків у залі, в результаті посів 5 місце.

Українці отримали 364 бали: 97 балів від національного журі й 267 балів від глядачів. Додамо, що голоси національного журі за Україну розподілилися так:

  • Італія, Греція - по 1 балу;
  • Португалія - 2 бали;
  • Нідерланди, Норвегія та Ісландія - по 3 бали;
  • Ізраїль - 4 бали;
  • Німеччина Мальта та Румунія - по 5 балів;
  • Азербайджан та Ірландія - по 6 балів;
  • Грузія - 7 балів;
  • Швеція - 8 балів;
  • Бельгія - 10 балів;
  • Литва - 12 балів.

Відео: виступ Go_A у фіналі Євробачення 2021 з піснею "Шум"

Друге місце отримав Джон Мухарремай (Gjon’s Tears)з композицією Tout l'Univers - представник Швейцарії.

Співак отримав загалом 267 голосів.

Відео: співак Gjon's Tears виконав пісню "Tout l'univers" у фіналі Євробачення, і домігся 2 місця

Третє місце у Барбари Прави (Barbara Pravi) з Франції, яка виконала пісню Voilà, і отримала за підсумками 248 голосів.

Відео: Barbara Prav з Франції з піснею Voilà в фіналі Євробачення 2021

Нагадаємо, що раніше стала відома дата і місце проведення Дитячого Євробачення 2021.

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