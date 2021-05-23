У Роттердамі оголосили переможця Євробачення 2021: яка пісня принесла тріумф (відео)

Євробачення 2021 відгриміло в Роттердамі в Нідерландах, і після яскравого виступу всіх 26 представників країн-учасниць, які пройшли до фіналу, був оголошений переможець 65-го міжнародного пісенного конкурсу.
Тріумфатором за підсумками підрахунку голосів і симпатій журі став Måneskin, який виступав від Італії з піснею "Zitti e buoni".
Виступ гурту оцінили в 524 бали (206 від журі та 318 від глядачів), що і зробило його переможцем з мінімальним відривом від інших конкурсантів.
Відео: Måneskin з Італії стали переможцями на Євробаченні 2021
Ось виступ групи Måneskin в Гранд-фіналі Євробачення 2021, що приніс їй тріумф:
Відео: співак Måneskin з піснею Zitti E Buoni в фіналі Євробачення 2021
Український гурт Go_A, який яскраво виступив з піснею "Shum" у фіналі і зірвав шквал оплесків у залі, в результаті посів 5 місце.
Українці отримали 364 бали: 97 балів від національного журі й 267 балів від глядачів. Додамо, що голоси національного журі за Україну розподілилися так:
Відео: виступ Go_A у фіналі Євробачення 2021 з піснею "Шум"
Друге місце отримав Джон Мухарремай (Gjon’s Tears)з композицією Tout l'Univers - представник Швейцарії.
Співак отримав загалом 267 голосів.
Відео: співак Gjon's Tears виконав пісню "Tout l'univers" у фіналі Євробачення, і домігся 2 місця
Третє місце у Барбари Прави (Barbara Pravi) з Франції, яка виконала пісню Voilà, і отримала за підсумками 248 голосів.
Відео: Barbara Prav з Франції з піснею Voilà в фіналі Євробачення 2021
Нагадаємо, що раніше стала відома дата і місце проведення Дитячого Євробачення 2021.