Ротару раптово закрила готель в Криму: відвернулися всі шанувальники

Ротару після скандалу з концертами в Росії закрила готель у Криму (колаж: РБК-Україна)

Розкішний готель Софії Ротару в Криму більше не приймає відвідувачів

Софія Ротару нещодавно потрапила у грандіозний скандал через концерти в Росії. Співачка, яка останнім часом навідріз відмовлялася виступати в РФ, раптово зібралась на запис "Пісні року 2019" і ще на ряд інших заходів. Незабаром після цього стало відомо, що готель 71-річної артистки в Криму закрився.

Варто відзначити, що співачка потрапила під взаємний обстріл: з української сторони їй дорікали за те, що вона вирішила розважати глядачів в країні-окупанті, а в РФ Ротару дорікнули за матеріальну підтримку української армії, гроші на яку вона заробляє на "наївних російських шанувальниках".

Але факт залишається фактом. Розкішний готель "Вілла Софія" в Ялті, нібито закрився "на реновацію". Така інформація з'явилася на сайті бутік-готелю.

Ротару закрила готель у Криму (скрін: villasofia-yalta.com)

Тим не менш, в росЗМІ з'явилася інформація, що готель нещодавно ремонтували, а причина закриття криється у скандалі, в який нещодавно потрапила співачка.

Готель і без того в останні роки працював "в мінус". Дорогі номери простоювали без відвідувачів. Сама Ротару вже давно там не з'являлася - готелем керувала невістка співачки Світлана Євдокименко.

Ротару закрила готель у Криму (фото: villasofia-yalta.com)

А після скандалу з концертами, від співачки відвернулися шанувальники, які могли б стати її потенційними клієнтами.

Сама співачка в одному з інтерв'ю заявила, що Крим не їздить і останні 10 років проживає в Києві.