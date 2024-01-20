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Ротару з сумом пригадала про чоловіка в день його народження (фото)

Чоловік Ротару помер понад 20 років тому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Софія Ротару нерідко з'являється у мережі, але 20 січня вона з болем пригадала про свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка. Цього дня йому могло б виповнитися 82 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яку Ротару розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Що написала співачка

Після смерті Євдокименка, життя якого обірвалося 23 жовтня 2002 року внаслідок третього інсульту, Ротару так і не вийшла заміж. Усі ці роки вона пам'ятає про чоловіка, ходить на його могилу, яка знаходиться на Байковому кладовищі у Києві.

А в день народження коханого співачка показала архівне фото. На світлині Ротару та Євдокименко позують з посмішками. Чоловік обіймав співачку.

На фото Ротару залишила усього три слова російською. Також вона додала емодзі у вигляді серця.

"Пам'ятаю, сумую, кохаю", - написала співачка.

Ротару показала архівну світлину з чоловіком (скріншот)

Кадр було зроблено багато років тому, задовго до того, як обранець Ротару перенесе перші два інсульти, впаде у кому, втратить можливість розмовляти та не витримає третього нападу. 

Родина співачки

Відомо, що від Євдокименка Ротару народила сина - Руслана, нині йому 53-роки. У співачки є двоє онуків - Анатолій та Софія-Єва. 

29-річний онук Ротару нині перебуває за кордоном та займається музикою. А онука зірки веде блог та подорожує.

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София Ротаузвезды шоу-бизнеса