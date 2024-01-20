Ротару з сумом пригадала про чоловіка в день його народження (фото)

Співачка Софія Ротару нерідко з'являється у мережі, але 20 січня вона з болем пригадала про свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка. Цього дня йому могло б виповнитися 82 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яку Ротару розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Після смерті Євдокименка, життя якого обірвалося 23 жовтня 2002 року внаслідок третього інсульту, Ротару так і не вийшла заміж. Усі ці роки вона пам'ятає про чоловіка, ходить на його могилу, яка знаходиться на Байковому кладовищі у Києві.
А в день народження коханого співачка показала архівне фото. На світлині Ротару та Євдокименко позують з посмішками. Чоловік обіймав співачку.
На фото Ротару залишила усього три слова російською. Також вона додала емодзі у вигляді серця.
"Пам'ятаю, сумую, кохаю", - написала співачка.
Ротару показала архівну світлину з чоловіком (скріншот)
Кадр було зроблено багато років тому, задовго до того, як обранець Ротару перенесе перші два інсульти, впаде у кому, втратить можливість розмовляти та не витримає третього нападу.
Відомо, що від Євдокименка Ротару народила сина - Руслана, нині йому 53-роки. У співачки є двоє онуків - Анатолій та Софія-Єва.
29-річний онук Ротару нині перебуває за кордоном та займається музикою. А онука зірки веде блог та подорожує.
Раніше ми вже розповідали, що Наталя Холоденко запросила підписників на свій день народження, квитки коштували по 25 тисяч.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що відома актриса розповіла про свою бабусю, яка отримала паспорт РФ в окупації.