Ротару зібралася в Москву на заробітки: виступить на каналі пропагандистів

Софія Ротару (фото: vk.com/s.rotaru1)

Софія Ротару виступить в Москві на кількох концертних майданчиках

Софія Ротару вирішила відправитися до Росії на заробітки. Співачка візьме участь у підсумковому концерті "Пісні року", який покажуть на новорічні свята на пропагандистському каналі "Росія 1". Крім того, легендарна артистка візьме участь і в ряді інших заходів. Про це пишуть росЗМІ.

Варто відзначити, що нещодавно Софія Михайлівна заявила, що всупереч заявам російських журналістів, у Крим не їздить і останні 10 років живе у Києві. А в минулому році участь у "Пісні року" артистка скасувала, але цьогоріч вона вирішила інакше.

Софія Ротару (фото: УНІАН)

Участь у зйомках концерту, який пройде в Москві 7 грудня, співачка вже підтвердила, в афіші значиться першим номером, а квитків залишилося не так вже й багато.

Крім Софії Ротару, в "Пісні року" візьмуть участь й інші опальні українські зірки - Світлана Лобода, Ані Лорак, Елка. А також Таїсія Повалій, якій нещодавно не дозволили провести ювілейний концерт у Палаці "Україна" в Києві.

Софія Ротару поїде в Росію для зйомок (скрін: concert.ru)

"Піснею року" Софія Михайлівна не обмежиться - 14 грудня її чекають на фестивалі "Легенди ретро FM". Також співачка розглядає варіанти виступу на новорічних корпоративах у столиці Росії. Її гонорар оцінюється в 50-60 тисяч доларів крім оплати транспортних витрат і проживання.